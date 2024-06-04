«Чтоб на мясо не отправили»: пленный боевик рассказал, почему вступил в «Азов»*

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Андроник; 5-tv.ru

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Украинец Данил Подушко находится в российском плену уже десять месяцев и до сих пор удивляется тому, что его ни разу даже не избили.

Украинец Данил Подушко вступил в неонацистскую группировку «Азов»*, чтобы его не мобилизовали и не отправили «на мясо», как обычного боевика ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» Дмитрием Зименкиным, находясь уже в российском плену.

По словам 23-летнего Подушко, решение податься в «азовцы» он принял в 2022 году под влиянием телевидения и интернет-ресурсов, где регулярно рассказывали о «подвигах» неонацистов. Вместе с тем от обычных боевиков ВСУ Подышко был наслышан о том, что их просто отправляют на убой. Не дожидаясь, пока его постигнет та же участь, молодой украинец решил примкнуть к «элите» украинской армии.

«Я думал, что это за „Азов“ такой? У нас на Украине их прославляли, потому что они защитники и подразделение элитное. Чтобы меня не отправили на убой, как мясо, я решил пойти в „Азов“… Еще роликов кучу смотрел, как штурмы идут. На роликах все красиво, а потом оказалось, что это бывает раз на три-четыре штурма, а зачастую там мясо какое-то», — рассказал Подушко.

По его словам, «азовцы» действительно имеют привилегированное положение в сравнении с боевиками других подразделений украинской армии. Это проявляется, например, в зарплате. Подушко, как член «элитной» группировки, стабильно получал в месяц 100 тысяч гривен боевых плюс еще 20 тысяч гривен. Обычные украинские мобилизованные таким заработком похвастаться не могут, хотя им тоже обещают платить по 100 тысяч гривен.

«С деньгами надуривали. Платят тебе только непосредственно за выход на позиции — 3 300 гривен. А когда не выходишь, то и не платят. В итоге за месяц ты 100 тысяч не получаешь, а получаешь тысяч 30-40. У нас (в „Азове“ — Прим. ред.) такого не было», — рассказал пленный.

При этом сведения о том, что «азовцы» полностью укомплектованы самым современным западным оружием, со слов Подушко, сильно преувеличены. Он утверждает, что его роте передали только один американский бронетранспортер International MaxxPro, вскоре уничтоженный российским ПТРК «Фагот», один бронетранспортер М-113 времен вьетнамской войны и два автомобиля Humvee. Кроме этого, на вооружении подразделения были советские танки Т-72.

Также боевик скептически высказался о военной подготовке украинских боевиков в Великобритании. По словам Подушко, в ВСУ это не считается какой-то привилегией, а сама отправка в Британию была не системной, а «рандомной» — кого-то отправляли, кого-то нет.

Да и толку от 35-дневного курса подготовки мало, признался Подушко. Единственным плюсом он назвал то, что британцы полностью, с головы до ног, экипировали приезжавших к ним на обучение украинских боевиков.

«Может, это кажется привилегией, когда иностранный инструктор учит тебя. Но суть в том, что этот инструктор даже не воевал и не понимает, как война идет. Сейчас не та война, которая была раньше», — заявил «азовец».

В плен к российским военным Подушко попал около десяти месяцев назад под Андреевкой в Донецкой народной республике. Будучи морально готовым к жестоким пыткам, о которых он наслушался от украинских «отцов-командиров», Подушко очень удивился, что россияне до сих пор ему не то что пальцы не отрезали, но даже не избили ни разу.

Наоборот, говорит боевик, его на следующий же день после пленения без наручников отвезли в госпиталь, обработали раны и привели в порядок форму. Более того, ему выдали новую одежду, в том числе спортивный костюм и нижнее белье, и даже давали планшет «фильмы смотреть».

«Я просто не понял, в чем прикол. Потому что я вроде и пленный, а вроде и фильмы смотрю, и в игры играю», — недоумевает Подушко.

Он считает, что конфликт рано или поздно закончится мирными переговорами, однако Украина, по его мнению, в любом случае окажется в проигрыше.

«Мирные переговоры на условиях доминирующей стороны, а это, конечно, российская сторона. У Украины была возможность, когда еще стамбульские были переговоры. Там условия были прямо шикарные. Но время уже прошло», — посетовал пленный.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео допроса пленного украинского боевика Николая Лысенко, который рассказал о катастрофическом положении ВСУ.

* — признан террористической организацией и запрещено в РФ