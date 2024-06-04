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Участниками профессиональных «состязаний» стали мастера из стран БРИКС — России, Белоруссии, Китая, Бразилии и ЮАР.

В Москве проходит финал Открытого чемпионата электриков. Среди участников — не только россияне. Продемонстрировать мастерство прибыли профессионалы из Белоруссии, Китая, Бразилии и ЮАР. Испытания подбирали по стандартам БРИКС. Все увидел корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Танцуют электрики либо от удара током, либо если у них хорошее настроение — шутят здесь. Впрочем, финалисты открытого чемпионата — самые опытные мастера со всей страны. И с электричеством они давно на «ты».

«Самая любимая часть моей работы — сборка щитов. Это творческая работа. Ты ощущаешь себя художником», — рассказывает Таир Дусматов, на чемпионате электриков самый опытный и мудрый мастер.

За 18 лет работы с током выработались свои приметы, которые не раз уберегли ему жизнь.

«Самая главная примета: если почувствовал, что тебя не тянет на работу, то на работу ехать не надо, потому что всё пойдет наперекосяк», — добавляет финалист.

Дмитрий Киреев на чемпионате представляет Белоруссию. В его семье электрики все — даже бабушка. Они не делились приметами с продолжателем династии, дали только один совет.

«Не совать пальцы в розетку», — озвучивает семейную мудрость электрик.

На финале чемпионата 34 мастера. 12 из них — участники из Белоруссии, Бразилии, ЮАР и Китая. За четыре часа каждый должен собрать автоматические ворота. Током на чемпионате никого не ударит, а вот короткое замыкание может случиться. Потому мастерам важно правильно провести сеть, куда будут подавать напряжение. А затем запрограммировать электрику так, чтобы ворота открывались и закрывались автоматически.

«Время сейчас развивается очень быстро. Цифровые технологии коснулись и электромонтажа. Поэтому сейчас жизненно необходимо внедрять эти технологии в нашу профессию. Одним из решений стали программируемые логические реле. Участнику также необходимо запрограммировать такое устройство», — отмечает Владимир Суздальцев, главный эксперт чемпионата электриков.

Задания на чемпионате созданы по стандартам БРИКС. По итогу соревнований, лучшие электрики получат международные сертификаты и докажут, что они профессионалы мирового уровня.