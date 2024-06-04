Станут законной целью? Что ждет французских военных на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Dwi Anoraganingrum; 5-tv.ru

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По сообщениям западной прессы, президент Франции Эммануэль Макрон готовится официально объявить об отправке солдат в зону проведения спецоперации.

В Кремле сегодня прокомментировали информацию западных СМИ — об отправке французских инструкторов на Украину: если они окажутся в зоне боевых действий, то французский паспорт им не гарантирует неприкосновенности.

По информации американских СМИ, Макрон вообще просто блефует. Париж поднимает ставки в игре, но реально поддержать Киев не сможет, те же американцы советуют украинцам рассчитывать на себя. Корреспондент «Известий» Павел Панов разбирался, на что хватит сил у Запада и Украины.

На тщательно прорисованном и дорисованном фото украинские солдаты позируют у французской гаубицы «Цезарь».

«Французские инструкторы, сопровождающие пушки, затем тренируют украинских артиллеристов во время их движения, «иногда даже на обочине дороги. Инструкторы сопровождают и украинских военных, которые прошли обучение во Франции, чтобы удостовериться, что они все правильно усвоили», — издание цитирует бывшего полковника морской пехоты.

Официально Париж об отправке военных не уведомлял, были только несколько громких заявлений Макрона о намерениях. И вот, как уверяют СМИ, это объявят в течение ближайших двух дней. Американская пресса уже припомнила, что большинство союзников Франции по НАТО по-прежнему категорически против развертывания войск. А во-вторых, сами французы вряд ли готовы отправлять своих мужчин на смерть на Украину.

«Мы не будем вести войны, которые не наши», — заявила Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение».

Соседи по Евросоюзу, вообще, призывают президента Франции самого поучаствовать в конфликте, если уж ему так этого хочется.

«Макрон, ты сам поезжай воевать на Украину, надень каску и не морочь итальянцам голову. Если Италия послушает Макрона и других поджигателей войны, то Италия кончит плохо», — прокомментировал возможную отправку войск Маттео Сальвини, заместитель председателя Совета министров Италии.

Начальник штаба ВСУ поспешил опередить события и уже рассказал о прибытии французских военных, но после замечания министра вооруженных сил Франции, попытался исправиться и сказал, что страны лишь ведут переговоры.

Тем не менее, в Москве возле французского посольства уже появились плакаты. На них изображен французский генерал — эсэсовец, уничтоженный советскими солдатами в 45 году. Тут же призыв — не совершать ошибок предков, ведь последствия вполне предсказуемы.

«Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они не значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших Вооруженных сил», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но на Банковой не знают, каким еще способом увеличить численность войск. Подсказывают американские кураторы.

«Украине, разумеется, необходимо срочно увеличивать численность армии. Поэтому сложно понять, почему в этой войне за выживание Запад и Киев не предприняли необходимых шагов, чтобы набрать больше солдат. У вас (Украины. — Прим. ред.) много людей. Миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии. Они должны служить, это нужно исправить», — подчеркивает Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Сбежали в Евросоюз около 11 миллионов украинцев. И возвращаться домой они не торопятся. Особенно те, кто подпадает под закон о мобилизации. Народные депутаты предлагают либо их принудительно возвращать и отправлять на фронт, либо лишать гражданства.

«Ладно, пусть сдает украинский паспорт, берет другой», — прокомментировала ситуацию Марьяна Безуглая, народный депутат Украины.

Возможно, Макрон и рискнет объявить об отправке войск, но, судя по тому, как Франция делится оружием, на многие Киеву рассчитывать не приходиться. До сих пор из Парижа пришли на Украину несколько десятков ракет дальнего радиуса действия SCALP. Они, безусловно, несут угрозу, но, даже в сравнении с объемом поставок хотя бы из Польши — капля в море, не говоря уже о США и Германии. Да и большой вопрос, какое значение будут иметь пусть несколько сотен иностранных военных на линии боевого соприкосновения почти в две тысячи километров?

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможных последствиях решения стран Европы и США разрешить Украине наносить удары своим оружием по территории РФ.