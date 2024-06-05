Нюша впервые назвала причину развода с мужем: свободные отношения, измены, брачный договор

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица раскрыла свои истинные отношения с супругом и рассказала о том, как они будут делить имущество.

Исполнительница хитов «Не перебивай», «Выбирать чудо» и «Выше» решила разорвать отношения с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет совместной жизни.

Первое время певица не раскрывала причины принятого решения: в прессе писали, якобы артистка устала терпеть бесконечные измены богатого избранника. Позднее, в интервью Лауре Джугелия, Нюша созналась — одной из предполагаемых причин развода стала допущенная в браке ошибка. В свое время певица согласилась на свободные отношения, что и привело союз к тотальному краху.

«В какой-то момент мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были разойтись. Случилось это примерно полтора года назад. Мы дали друг другу больше свободы, и это стало нашей главной ошибкой. У нас были разные эксперименты в отношениях, пробовали разные стратегии… В какой-то момент морально стали готовы к разводу», — поделилась артистка.

Рассказываем, что еще утаила знаменитость, сообщила ли она о разводе детям и почему на данном этапе не ищет отношений.

«Невысказанные претензии»

Брак певицы Нюши с предпринимателем только казался идеальным. Артистка созналась — полностью счастлива в отношениях с предпринимателем она была только первые несколько лет. Дальше супруги начали копить невысказанные обиды. Очень быстро недопонимание стало расти как снежный ком.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Это не значит, что мы должны жить как на вулкане. Просто должны быть чувства, которые мотивируют на определенное поведение. У нас была всего лишь одна ситуация, других не было, но это был серьезный звоночек. Я сделала вывод, что моя накопленная агрессия, невысказанные претензии, то, что нужно было потихонечку в паре вместе решать, в итоге и привели к разводу», — объяснила Нюша.

По словам певицы, ее главной ошибкой стало затяжное молчание.

«В моменте я не была собой. В какой-то момент это выглядело просто как нервный срыв. Было несколько тем, которые важно было обсуждать, но мы этого не делали. Как результат — пропали чувства», — призналась она.

«Я — женщина масштабная, требования у меня приличные»

Нюша заявила, что Сивов постоянно что-то скрывал от нее. Артистка не знала даже, сколько зарабатывает ее супруг. Вопрос финансов в их семействе давно превратился в табу, что, впрочем, совсем не мешало ей порой требовать дорогие подарки.

«Да, он бизнесмен, у него дела шли в гору, но на этом все. Когда я уходила в декрет, я переставала гастролировать, хотя почти до седьмого месяца я работала. Мне сложно суммировать, сколько он зарабатывал, мы никогда искренне не обсуждали, кто и сколько зарабатывает. Я не все могла себе позволить то, что хотела. У всех разные амбиции, я — женщина масштабная, требования у меня тоже приличные, но он не в полной мере мог этого всего удовлетворить», — раскрыла еще одну проблему Нюша.

Хотя, по признаниям самой артистки, Сивов преподносил ей дорогие подарки — часы, ювелирные украшения, но знаменитости этого было мало.

«Он дарил дорогие сумки, украшения, подарки чуть-чуть поскромнее», — объяснила она.

Певица Нюша. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Слухи подтвердились

На то, чтобы признаться, что бывший супруг был неоднократно замечен в изменах, певице Нюше потребовалось время. Слухи, витавшие в прессе не один месяц, оказались правдой — предприниматель действительно ходил налево, а в качестве избранниц выбирал молоденьких и симпатичных спутниц.

На то, чтобы сделать соответствующие выводы, Нюша убила без малого полгода.

«Когда человек впадает в такую ситуацию, важно не впадать в состояние жертвы. Не стоит думать, что мир такой, все такие плохие. Нужно задаться вопросом — что я могу поменять в себе. Каждый второй сталкивается с такой ситуацией. На мой взгляд, если ситуации повторяются, важно понять причину, но точно могу сказать: каждый имеет право на ошибку. В этой истории очень много подводных камней, которые стали проявляться в процессе. Возникли травмы, с которыми обоим нужно было работать. К сожалению, разойтись можно не всегда экологично. Это жизнь», — рассудила она.

По словам Нюши, она достаточно «потанцевала на граблях» и «набила себе шишек», чтобы в режиме реального времени рассуждать обо всем пережитом хладнокровно. Ни сожалений, ни страданий Нюша по итогу расставания не испытывает.

В свое время Нюша, как писали в прессе, увела предпринимателя из отношений. Впрочем, вины в случившемся она на признает.

«Я искренне верю, что мужчину увести нельзя. Он обязан принимать собственные решения. Я понимаю, что люди любят обсуждать, осуждают, но только мы с Игорем знали полноценную картину, которую не готовы полноценно рассказывать людям. Возможно, когда-нибудь мы расскажем обо всем подробно, но главным критерием и для него, и для меня испокон веков были чувства», — подчеркнула Нюша.

Семейная терапия

Спусковым крючком для визитов к психологу стала возникшая у Нюши тревожность. Артистка созналась, что, фактически, насильно привела Сивова на сеанс к профильному специалисту, но результата ее усилия не возымели.

«Был период, когда мы работали с психологами, психотерапевтами вместе. Был и момент, когда по отдельности. Мы проанализировали, что находимся в созависимых отношениях. Мы жили чужие жизни, и потому нуждались в гармонизации, в том, чтобы двигаться в одном направлении. Это момент „чересчур семейной жизни“, но это был не мой вариант от слова совсем», — призналась она.

Визиты к психологу и последующий крах отношений заставил певицу многое переосмыслить. Уже после того, как Сивов ушел, хлопнув дверью, Нюша вдруг осознала — супруг был послан ей для опыта. В браке с предпринимателем артистка должна была усвоить определенные уроки.

Нюша с супругом Игорем Сивовым. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Нигде не написано, что люди должны встречаться раз и навсегда. Я получала удовольствие в моменте, решала проблемы в моменте, и на этом все. Любые ожидания портят тебе жизнь. Вот что я поняла после того, как мы расстались», — рассказала Нюша в беседе с Джугелией.

«Я по несколько часов рыдала»

Отношения с Игорем Сивовым и нерегулярные, но все же всплывающие конфликты помогли Нюше докопаться до сути всех проблем их совместного брака. Всего пара сеансов у психолога обнажили многочисленные уязвимости артистки, на которые она предпочитала закрывать глаза.

«В какой-то степени я поменяла папу на мужа. Папа всегда обеспечивал меня комфортом, к которому я привыкла. Когда появился муж, вся эта ноша перелегла на его плечи. Игорь долгое время находился не на партнерском месте. Мы очень быстро стали замечать, что у нас не все гармонично», — призналась Нюша.

В какой-то момент безутешные попытки «вырасти» в отношениях привели певицу в депрессию.

«Я не перестала давать концерты, я выходила на мероприятия. Но вне выступлений я по несколько часов рыдала. В реальной жизни, мне казалось, будто у нас все хорошо, но я просто не знала, что мне делать. Я искала поддержку в окружении. Такого состояния у меня не было никогда в жизни. С разводом это было связано лишь отчасти. В большей степени влиял негативный эмоциональный опыт, который я бессознательно в себе хранила. Примерно полгода я собирала новую версию себя после всего пережитого», — объяснила Нюша.

Новый мужчина

Выбравшись из пучины страстей, артистка о новом романе пока не помышляет. По ее словам, должно пройти достаточное количество времени, прежде чем она созреет вступить в новые отношения.

«Когда я буду готова, в моей жизни появится мужчина. Сейчас я занимаюсь тем, что актуально в моей жизни — творчество, семья, дети. Мы с Игорем в прекрасных отношениях, продолжаем даже совместные сеансы. Я верю, что можно быть в хороших отношениях, даже будучи разведенными. Брачный договор, к слову, отвечаю на все вопросы, у нас был, но никаких судов не будет. Каждый останется при своих», — резюмировала она.

Что касается детей, то ни маленькая Симба, ни совсем еще крошечный Саффрон о разводе родителей пока не знают, но пройдет время, и певица обязательно раскроет им все тонкости взаимоотношений с отцом. Единственное, о чем Нюша планирует умолчать — что у их отца была любовница.

Запрещать бывшему мужу видеться и общаться с детьми Нюша не намерена, но подчеркивает — обучаться Симба и Саффрон будут в Дубае, куда ее экс-супругу доступа на постоянной основе не будет.

«У нас нет никаких проблем, что кто-то с кем-то остается. Большую часть времени дети проводят в Дубае. Если я очень соскучилась, я в любой момент могу забрать ее и малыша. Мы с мужем в открытом диалоге, это все обговариваемо», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru делился воспоминаниями певицы Нюши о ее детстве и юношестве.