Власти Судана обсудят с Путиным создание логистического центра на Красном море

Фото: www.globallookpress.com / Michael Narten

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Соглашение о создании хаба подписали еще в 2019 году, однако оно до сих пор не было ратифицировано.

Создание логистического центра на Красном море станет одной из тем переговоров замглавы переходного Суверенного совета Судана Малика Агара с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Судана.

Отмечается, что Агар прибыл в Россию во главе делегации, в составе которой находятся министры финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел Судана. В планах чиновников восточноафриканской республики посетить экономический форум в Петербурге (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня.

В статье отмечается, что о визите Агара в Россию стало известно вскоре после того, как член Суверенного совета генерал-майор Ясир аль-Атта объявил о намерении Судана заключить ряд военных и экономических соглашений с Россией.

По словам аль-Атта, в рамках сотрудничества с Россией Судан получит «жизненно важное вооружение и боеприпасы», а взамен в Порт-Судане на побережье Красного моря появится российский логистический центр.

Представитель Судана подчеркнул, что в сотрудничество включены экономические аспекты, такие как сельскохозяйственные предприятия, горнодобывающее партнерство и развитие портов.

Таким образом, говорится в публикации, Россия намерена закрепиться на 853-километровой береговой линии Судана и получить контроль над одним из самых загруженных мировых морских коридоров, который находится к югу от Суэцкого канала.

Подобные действия Судана могут усилить обеспокоенность Запада растущим авторитетом России в Африке, констатируют авторы статьи.

В 2019 году Россия и Судан заключили соглашение о создании в Порт-Судане на побережье Красного моря базы материально-технического обслуживания российского военного флота. Речь идет о контингенте численностью не более 300 человек и одновременном пребывании в порту не более четырех кораблей.

Изначально предполагалось, что договор будет действовать 25 лет. Кроме того, планировалось, что по истечении этого срока он автоматически продлится еще на десять лет, если за год до истечения основного срока контракта ни одна из сторон не решит прекратить работу базы.

Однако соглашение не было ратифицировано, так как в Судане произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Омар аль-Башир. Тогда же был создан переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF).

В июне 2021 года в Судане заявили о необходимости пересмотра контракта. Отмечалось, что это важно было сделать якобы с целью определения выгоды сделки.

В феврале 2023 года власти Судана закончили повторное рассмотрение соглашения. При этом чиновники республики признали, что Москва выполнила все необходимые для реализации контракта условия, и одобрили сделку с «военной стороны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин примет участие в серии мероприятий Петербургского экономического форума (ПМЭФ), в том числе в пленарном заседании 7 июня.