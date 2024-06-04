«Могут стать наследниками»: внебрачные дочери Серова претендуют на свою долю

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Знаменитый певец так и не согласился принять их — несмотря на положительный тест ДНК.

Внебрачные дочери народного артиста России Александра Серова могут претендовать на наследство своего отца, а также иметь преимущество. Об этом в комментарии изданию «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.

«Да, дети, рожденные вне брака, могут стать наследниками первой очереди наравне с остальными близкими родственниками певца», — указал адвокат.

Стоит упомянуть, что 73-летний Серов уже вписал в завещание свою родную дочь Мишель, которая была рождена в официальном браке с гимнасткой Еленой Стебеневой — певец прожил с супругой 17 лет. Пара рассталась еще в 2010 году, после этого обе стороны полностью прекратили общение.

Александр Серов продолжает отрицать родство с внебрачными детьми, хотя тест ДНК показал положительный результат. Причем одна из них, Алиса, родилась от связи с Валентиной Аришиной. Ранее девушка рассказывала, что вовсе не планирует налаживать отношения с российским артистом, так как она считает отцом другого человека. Отрицательно высказывался и сам Александр Серов, назвав тест ДНК в 2019 году «фальсификацией».

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Александр Серов до сих пор не может простить бывшую супругу.