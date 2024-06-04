Алексей Франдетти уходит с должности главного режиссера театра «Ленком»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Артист проработал на этом посту почти два года.

Актер и режиссер Алексей Франдетти уходит с поста главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». Эксклюзивные кадры с пресс-конференции предоставила корреспондент «Известий» Зоя Игумнова для 5-tv.ru.

Артист выразил благодарность руководству города и театра за то, что ему доверили такую ответственную должность. Франдетти также поблагодарил свой театр и коллег за два года плодотворной работы.

Тем не менее он заявил, что не прощается и будет продолжать поддерживать спектакли.

«Безусловно мы не прощаемся», — заверил артист.

Сейчас Франдетти активно работает над спектаклем «Кабаре Пушкин», который приурочен к 225-летию поэта Александра Пушкина. Он поставлен по мотивам цикла «Маленькие трагедии» и является своего рода прощанием артиста с театром «Ленком».

Известно, что у артиста был трехгодовой контракт, однако он решил закончить его раньше времени. Он отметил, что это было обоюдным решением.

Окончательно должность главного режиссера Франдетти покинет в июле этого года. При этом дальнейшая деятельность его будет связана с Театром эстрады. Артист уточнил, что свои планы он готов обсудить подробнее позже.

Ранее 5-tv.ru писал про открытие 97-го театрального сезона в «Ленкоме».