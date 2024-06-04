Фото: www.globallookpress.com / Chris Okula/U.S. Space

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Испытания назвали «частью рутинных мероприятий» по демонстрации надежности и эффективности средств ядерного сдерживания США.

В США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с полигона Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщает пресс-служба военной базы.

«Объединенная группа летчиков глобального ударного командования ВВС при поддержке стражей Космических сил запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную одной возвращаемой ракетой, 4 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания стали «частью рутинных и периодических мероприятий», направленных на демонстрацию надежности и эффективности средств ядерного сдерживания США.

На днях американские военные распространили релиз, в котором сообщили о готовящихся 4 и 6 июня запусках двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности.

Российским властям было направлено уведомление о предстоящих испытаниях в соответствии с Международным кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с 5-tv.ru назвал ядерные испытания США «раскачиванием лодки» и попыткой запугать собственных союзников по НАТО, который начал трещать по швам.