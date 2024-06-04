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Какие еще задачи российские бойцы выполнили в ходе спецоперации?

Подразделения российской группировки войск «Днепр» сбили истребитель-штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали об успехах Вооруженных сил в зоне спецоперации на Украине.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Поражение наносилось в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области. В результате было ликвидировано до 75 боевиков ВСУ, три авто, две гаубицы М777, а также по одной Д-20 и «Мста-Б». Среди потерь еще есть и штурмовик Су-25.

Харьковское направление

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в Минобороны.

Они нанесли поражение боевикам в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга. Российские войска отразили три контратаки ВСУ. Среди потерь противника — боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса». Также на этом направлении ликвидированы 105 украинских боевиков.

В то же время подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, поражение ВСУ нанесено в районах Степовой Новоселовки и Богуславки.

Луганское направление

ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в Невском ЛНР. Украинские боевики в результате потеряли за сутки в том числе три бронетранспортера, восемь авто и гаубицы Д-20, «Мста-Б». Ликвидировано при этом до 400 боевиков.

Донецкое направление

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Там ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, три авто, гаубицу «Мста-Б». Ликвидировано свыше 470 боевиков.

Также сообщается об улучшении тактического поражения подразделений группировки войск «Центр». Они отразили пять контратак противника. Среди потерь ВСУ — четыре боевые бронированные машины (ББМ), гаубицы М777, Д-30 и М119. Российские бойцы ликвидировали до 370 боевиков.

Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Поражение нанесено в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое ДНР. В результате армия Украины потеряла две ББМ и семь авто. Ликвидировано при этом до 130 украинских боевиков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные эвакуируют жителей Харьковской области под обстрелами ВСУ. Боевики киевского режима вновь наносят удары по мирным гражданам.