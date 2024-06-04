Солнце, жара, скальпель: стоит ли делать пластическую операцию летом

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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И какое время года считается наиболее благоприятным для хирургического вмешательства?

Некоторые виды пластических операций не стоит проводить летом. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала офтальмолог и пластический хирург Ольга Громова.

Дело в том, что прямые солнечные лучи или жаркая погода будут негативно влиять на процесс реабилитации пациента, который может длиться несколько месяцев. В таких случаях стоит взять отпуск и переждать особенно теплый период дома, а выходить на улицу — нежелательно.

«Если есть возможность, лучше запланировать пластику на более прохладное время года», — считает Громова.

Врач напоминает, что после хирургических вмешательств, например, липосакции или подтяжки живота, чаще всего необходимо носить компрессионное белье или бандаж. В теплое время года это будет как минимум вызывать дискомфорт. К тому же, существуют риски воспалений, ведь в жару из-за обильного потоотделения легко подхватить инфекцию.

Однако хирург отмечает, что пластику можно делать круглый год и, если операция пройдет успешно, а все условия реабилитации будут соблюдены, пациенту ничего не грозит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие самые востребованные пластические операции в летний сезон.