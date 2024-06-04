«Народный фронт» отправит уникальные внедорожники для нужд СВО

Фото, видео: Пресс-служба «Кулибин-клуб»; 5-tv.ru

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Помимо новых машин, бойцам отправят специальную защиту для крышек УАЗ.

«Народный фронт» отправит на передовую уникальные внедорожные автомобили, оснащенные пулеметами и защитой от дронов-камикадзе. Фронтовые УАЗы также оснастят специальными сетками, отбрасывающими вражеские беспилотники.

Автором внедорожника стал Евгений из Симферополя, он собрал его первую версию в гараже. На такую машину можно установить защиту от дронов и пулемет. Евгений создал багг только из отечественных деталей, часть из них взял из старой «Нивы».

«Трансмиссия вся от Нивы остается, сверхнадежный автомобиль! Максимальная скорость — 80–90 километров в час, до 120 я ее разгонял по пересеченной местности, клиренс — 470 миллиметров. Я думаю, что с такими характеристиками ребятам она нужна. Мне ее даже сравнить не с чем», — отметил Евгений.

Помимо пулеметов конструкторы создали специальное покрывало, которое позволит сделать машину незаметной для тепловизоров.

Разработанные внедорожники отличаются своей маневренностью и мобильностью, они также менее заметны для противника.

В новых моделях машины появилась специальная кнопка, с помощью которой можно потушить весь свет. Конструкторы также усилили каркас внедорожников, добавили в них силовые багажники, в которые можно сложить дополнительный груз до 150 килограммов. Перед тем как отправить багги на передовую, их тестируют на специальном полигоне, где условия максимально приближены к фронтовым.

Кроме того, другое изобретение Евгения даже спасло жизнь бойцам. Он придумал специальную защиту для крышки УАЗа, которая уберегла от прямого попадания в машину дрона ВСУ. Если бы ее не было, то машина просто сгорела.

«Такая металлическая сетка защищает как от сбросов, она может его отпружинить и, тем самым, защитить экипаж, так и при попадании дрона, он может зацепиться или отскочить», — рассказал руководитель «Кулибин-клуба» Александр Паничев.

«Кулибин-клуб», существующий в структуре «Народного фронта» находит изобретателей и умельцев из России, проверяет их разработки и помогает получить на них лицензию. Благодаря этой инициативе на передовую отправили тысячи инновационных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Кулибин-клуб» отправит на передовую более 40 уникальных непотопляемых лодок.