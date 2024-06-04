«Тяжелая энергетика»: почему квартиру Блиновской не получится быстро продать

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Эксперт оценила недвижимость «королевы марафонов» и рассказала о недочетах.

Квартира «королевы марафонов» Елены Блиновской не будет продана быстро за ту цену, которая она сегодня выставлена на продажу — 69 миллионов рублей. Причиной является и сама стоимость, и принадлежность этой недвижимости. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова в беседе с 5-tv.ru.

Две квартиры Блиновской появились на сервисе объявлений. Одна сдается в аренду за 250 тысяч рублей, а другая продается за 69 миллионов рублей. Обе недвижимости с дизайнерским ремонтом находятся в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» в Москве.

Первая квартира, которая сдается в аренду, — трехкомнатная общей площадью 120 квадратных метров. Как подчеркнула Перескокова, цена за нее предлагается рыночная. Однако удивило эксперта то, что в огромной квартире с двумя спальнями практически нет мест хранения. По мнению риелтора, она совсем неуютная.

«Поэтому не могу сказать, насколько быстро удастся сдать эту квартиру и найдутся ли желающие снимать квартиру Елены Блиновской. Но плюс данной квартиры в том, что она находится в жилом комплексе, который выгодно расположен», — отметила Перескокова.

Что же касается выставленной на продажу квартиры, то риелтор в первую очередь обратила внимание на ее стоимость, которая находится на «верхней границе рынка».

«Чтобы квартиру быстро продать, им наверное придется снизиться где-то до 65, а то и до 60 миллионов. Но удивляет даже не цена, а удивляют фотографии, которые размещены. Такое впечатление, что фотографии делал не профессионал на скорую руку», — указала эксперт.

В квартире отмечается много персонализации, продолжила Перескокова. В частности, там много фотографий, которые сразу же показывают, чья эта недвижимость. Вместе с тем риелтор указала на большой объем визуального шума — мелких и ненужных вещей.

В связи с этим Перескокова дала следующие рекомендации: в квартире необходимо сделать предпродажную подготовку, то есть она должна выглядеть как гостиничный номер, а также убрать все лишние вещи, чтобы будущий владелец смог почувствовать себя в ней комфортно.

Она также отметила дорогую мебель, но при этом подчеркнула: «не могу сказать, что ремонт выполнен хорошо». Квартира достаточно темная, даже через фото чувствуется «тяжелая энергетика».

«Принадлежность данной квартиры к Елене Блиновской на сегодняшний день играет больше негативную роль, то есть плохо влияет на скорость продажи», — подчеркнула она.

Перескокова уверена, что мало найдется покупателей квартиры Блиновской. Вероятно, у блогера есть фанаты, которые хотели бы приобрести ее, но вряд ли «у этих девочек» есть такая финансовая возможность. Кто же имеет такую сумму и рассматривает покупку недвижимости, их в лучшем случае не интересует принадлежность к Елене Блиновской, в худшем — откажутся, узнав про хозяйку квартиры.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская подала в суд заявление с просьбой признать ее банкротом.