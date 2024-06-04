Лихачи на гидроциклах: в Петербурге выявили порядка 30 нарушений на воде за неделю

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Правоохранители провели рейд по рекам и каналам Северной столицы.

В Петербурге всего за неделю выявили около 30 нарушений правил навигации на воде. Местные лихачи управляли гидроциклами без прав. Все они оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый.

В акватории Невы задержали восьмерых владельцев маломерных судов, которые вопреки запрету катались в черте города. Кроме штрафов нарушителей лишили права управления катерами.

Правительство установило ограничение на выход в реки и каналы с 13 мая по 15 ноября. В этот период гидроциклам и маломерным судам, не подлежащим регистрации, нельзя курсировать по Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского. На Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, а также на Большой Невке — от Ушаковского моста и от Большого Петровского.

Кронверкский пролив, канал Грибоедова, реки Мойка, Фонтанка, Крюков канал и Зимняя канавка тоже под запретом. Сапы, байдарки и надувные лодки под ограничения не подпадают.