«Терять нечего»: NYT сообщила о расхождении интересов США и Украины

NYT: приоритеты США и Украины по конфликту с Россией расходятся

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Белый дом опасается ядерной эскалации конфликта.

Приоритеты США и Украины расходятся, так как Киеву «терять нечего», а Белый дом, в свою очередь, опасается ядерной эскалации конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на советников американского лидера Джо Байдена.

«В частном порядке советники американского президента Джо Байдена признают, что приоритеты США и Украины расходятся. На данный момент Киеву нечего терять от эскалации конфликта с Россией», — говорится в материале.

В США боятся, что в случае разрешения Украине бить американским оружием по РФ, боевые действия могут перерасти в страшный конфликт с применением ядерных вооружений.

Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Также в Госдепе подтверждали, что президент США Джо Байден разрешил атаковать Россию контрбатарейными снарядами в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США и страны Европы разрешили ВСУ бить по территории РФ своим оружием.