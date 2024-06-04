Опасное облучение: как заставить соседа по даче снести вышку сотовой связи

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Насколько такая постройка вредит здоровью?

Дачники в России не имеют права сдавать в аренду свой земельный участок под установку вышки сотовой связи. Соседи в таком случае будут вправе потребовать снести конструкцию, ведь она может нанести вред здоровью. Об этом рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи и она находится слишком близко к вашему забору, это может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок», — отметил Гаврилов.

По его словам, если у соседа в жилом секторе обнаружена подобная вышка, то человек может попросить ее убрать, так как земля не предназначена для установки подобных сооружений.

Если договориться не получается, то можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. При весомых доказательствах сосед будет вынужден не только демонтировать вышку, но и выплатить компенсацию в размере от одного миллиона рублей.

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