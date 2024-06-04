В храме Христа Спасителя началось прощание с Артуром Чилингаровым

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Проститься с российским ученым собралось много людей.

В Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя доставили гроб с телом легендарного российского ученого и депутата ГД Артура Чилингарова. Кадры можно посмотреть на 5-tv.ru.

Тело доставили рано утром 4 июня. На церемонию привезли множество траурных венков. Проститься с Чилингаровым собрались его родные, друзья и коллеги. Похороны планируют провести в 12:00 на Новодевичьем кладбище.

Артур Чилингаров скончался 1 июня в возрасте 84 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Он был первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики, внес значимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему присвоены звания Герой Советского Союза и Герой России.

Прежде соболезнования родным и близким полярника выразил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ученый был человеком-легендой и внес огромный вклад в развитие России. Смерть Чилингарова назвали огромной потерей для научного сообщества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитый исследователь Мирового океана, Герой РФ Анатолий Сагалевич рассказал о работе с Артуром Чилингаровым.