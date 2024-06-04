Сотрудники военкомата на Украине на эмоциях сбили велосипедиста

Фото: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt

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Руководство Львовского областного военкомата подтвердило, что мужчину сбили не умеющие держать себя в руках военные.

Во Львовской области Украины микроавтобус с сотрудниками военкомата сбил велосипедиста призывного возраста. Руководство областного военкомата подтвердило эту информацию, объясняя произошедшее несдерживаемыми эмоциями военных. Во время погони велосипедист нецензурно ругался, и украинские военкомы не выдержали.

«Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику… Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие… не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», — сообщается на странице военкомата в Facebook*.

Известно, что украинские мужчины всячески избегают отправки на фронт. В конце мая сотрудник львовского ТЦК Владимир Гренюх в интервью «Эспрессо» заявил, что только 2% получивших повестку мужчин приходят добровольно.

На остальных мужчин украинские военкомы буквально устраивают «охоту». Дело доходит до абсурда. Так в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать подростка-сироту.

Ранее 5-tv.ru показал видео с места событий, где военкомы сбивают велосипедиста.

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