Почти 300 заявок: кто может стать новым президентом Ирана

Фото, видео: Vahid Salemi / ТАСС; 5-tv.ru

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Выборы в республике назначены на конец июня.

За пост президента Ирана поборются 80 человек. Столько зарегистрировалось в качестве кандидатов. Больше половины из них — это бывшие или действующие члены парламента. Есть среди них и четыре женщины.

Всего заявки подавали около 300 человек. А вот тот, кто в данный момент исполняет обязанности президента Ирана, отказался баллотироваться.

В течение недели все кандидатуры будут рассмотрены и опубликуют окончательный список.

Внеочередные выборы в Иране проведут в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Голосование назначено на конец июня.

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Эбрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до 20 мая. Около 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

Президента Исламской республики похоронили в его родном городе Мешхеде. Траурные церемонии проходили также в Тебризе, Куме и Тегеране. К шествию присоединялись тысячи человек, желающих проститься с Раиси.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что падение вертолета произошло не в результате диверсии. Однако расследование точных причин случившегося все еще продолжается.