В отношении Макаревича* началась доследственная проверка

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Прежде музыкант заявил, что считает дни до победы Украины.

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в связи с его заявлениями, сделанными в ходе беседы с российскими пранкерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — говорится в сообщении.

Прежде Макаревич в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что желает победы Незалежной и «считает дни» до этого. Однако признание такое музыкант на самом деле сделал в пранке российских блогеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).

Во время этого диалога Макаревич выразил свою поддержку террористам ВСУ и попытался оправдать идеолога украинских националистов Степана Бандеру. Вместе с тем он добавил, что не был в России почти два года и не собирается возвращаться, ведь в стране якобы не осталось «думающих» людей.

После таких заявлений депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за признание Макаревича экстремистом и террористом. Он подготовил соответствующее обращение в Следственный комитет РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрею Макаревичу грозит уголовное дело за нарушения правил деятельности иноагентов.

* — признан иностранным агентом на территории России