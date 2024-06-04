В Приморье остановили поезд «Москва-Владивосток» после сообщения о минировании
МВД: поезд «Москва-Владивосток» остановлен после сообщения о минировании
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Правоохранители проводят следственные действия.
Сообщения о минировании стали причиной остановки поезда, следующего по маршруту «Москва-Владивосток». Об этом рассказали 5-tv.ru в МВД России.
По данным ведомства, поезд остановлен на станции Ружино. В настоящее время на месте работают сотрудники транспортной полиции, они досматривают состав. Когда правоохранители закончат проводить следственные действия, поезд продолжит движение.
В МВД также подчеркнули, что распространившиеся сообщения в сети о том, что сообщивший о минировании якобы потребовал деньги, не соответствуют действительности.
Ранее 5-tv.ru писал, что произошла авария поезда метро на Сокольнической линии Московского метрополитена. В частости, в Москве было остановлено движение на участке красной линии от станции «Университет» до «Парк культуры». Причиной стал технический сбой. Как сообщал источник 5-tv.ru, от поезда отвалилась деталь, в результате чего началось задымление. Отколовшийся фрагмент попал в токоприемник.
Из поезда эвакуировали 171 человека, машинист их вывел из тоннеля. О пострадавших не сообщалось.