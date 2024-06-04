Рэйчел Грин уже не та: Дженнифер Энистон обвинили в злоупотреблении пластикой

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Звезда сериала «Друзья» изменилась до неузнаваемости.

Актриса Дженнифер Энистон удивила публику своей изменившейся внешностью. И дело далеко не в облегающем платье звезды, а в ее лице, которое могли подпортить пластические операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дженнифер Энистон представляла на премии «Эмми» сериал «Утреннее шоу». Для выхода на ковровую дорожку она подобрала темное облегающее платье, демонстрирующее ее хорошую фигуру.

Однако красивый образ не смог отвести внимание от странных изменений в лице. Поклонники сразу предположили, что это последствия неудачной пластической операции и раскритиковали ее внешний вид.

Слухи появились после того, как Дженнифер Энистон заметили вместе с актрисой Сандрой Буллок, выходящими из здания известной пластической хирургии в Коннектикуте. Специалист, который там работает, предоставляет услуги как раз по омоложению лица.

Для звезд возраста Энистон — 55 лет, важно всегда выглядеть красиво и молодо. Однако в случае с ней что-то пошло не так и операция наоборот состарила актрису.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как изменились герои культового сериала «Друзья».