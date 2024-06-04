Фальшивые сайты и полисы: как не стать жертвой мошенников при оформлении ОСАГО

Подлинность ОСАГО можно проверить по номеру полиса и по данным автомобиля

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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На что стоит обратить особое внимание автомобилистам, желающим застраховать машину?

При оформлении полиса ОСАГО автомобилистам нужно обязательно проверить его подлинность, ведь вождение с фальшивой страховкой можно прировнять к езде без нее, а за это грозит штраф. Как же тогда не попасть на уловки мошенников, объясняет URA.RU.

Сейчас мошенники умеют подделывать бумажные и электронные полисы ОСАГО. При первом варианте бланки крадут у страховщиков или используют списанные формы. Чтобы наверняка обезопасить себя, нужно приобретать ОСАГО исключительно у официальных страховщиков в их офисах. Также посоветовать добросовестную организацию могут непосредственно при приобретении машины в автосалоне.

Также существуют риски стать жертвой онлайн-мошенников, которые создают фальшивые сайты существующих страховых компаний или делают полисы ОСАГО вымышленных организаций. Часто правонарушители рассылают сообщения по ворованной базе данных.

Проверить подлинность сайта можно несколькими способами. Например, обратить внимание на наполнение: обычно мошенники допускают много опечаток. Кроме того, на таких порталах разделы грузятся довольно медленно. Немаловажным фактором является цена полиса: если она слишком низкая и выделена яркими баннерами или таймерами со счетчиком «акции», то это как минимум подозрительно.

Важно заметить, что мошенники не оформляют статус ИП, ведь тогда расчеты будет слишком легко отследить. Поэтому оплата в таких случаях чаще всего предлагается перевести на карту или на электронный кошелек.

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