Майнинг в России может официально стать видом экономической деятельности

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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В Минфине поддержали эту инициативу.

Майнингу хотят присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). В Минфине поддержали эту инициативу. Об этом изданию «Известия» рассказал замдиректора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев.

ОКВЭД — это код деятельности, который должен выбрать ИП или компания при регистрации. От этого зависит необходимость получения лицензии, тариф страховки и получение льгот от государства.

Кабалоев подчеркнул, что для начала нужно принять закон, регулирующий добычу криптовалют. Исходя из этого действия получится понять, каким окажется финальный вариант итоговых параметров ОКВЭД. Возможно, придется придумать новый код экономической деятельности отдельно для майнинга или подойдет уже существующий.

Таким образом, майнеры смогут рассчитывать на льготы и начнут платить налоги. По подсчетам специалистов, отрасль способна приносить государству порядка 50 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее 5-tv.ru писал, что появился новый способ обнаружения теневых майнеров.