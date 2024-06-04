Плодотворное сотрудничество: как будут развиваться отношения России и Гвинеи

Фото, видео: Reuters / Russian Foreign Ministry; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ начал свое очередное африканское турне именно с этой страны.

Республика Конго стала вторым пунктом поездки Лаврова по странам Африки. А накануне глава российского МИД побывал с рабочим визитом в Гвинее. На переговорах с руководством страны обсуждали экономическое и военно-техническое сотрудничество. Как отметил Сергей Лавров, российским компаниям, работающим в Гвинее, предоставлены хорошие условия. Министр выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова — обо всем подробнее.

От Москвы до Конакри лететь 12 часов, но в плане сотрудничества наши страны ближе, чем может показаться. Гвинея гордится тем, что стала первой французской колонией, которая обрела независимость. И всего через два дня тогда установила дипотношения с Советским союзом. Сюда прилетал Брежнев. Советские инженеры отстроили заново нынешний столичный аэропорт, стадион, проложили автомобильные и реконструировали железные дороги.

«Гвинея входит в десятку самых бедных стран мира и при это одновременно в ТОП-10 богатейших по запасам полезных ископаемых. Недра этой страны богаты бокситами, золотом, алмазами, ураном, но на жизни этих людей это пока положительно не сказывается», — говорит корреспондент.

На сотрудничество с Россией здесь возлагают большие надежды. Уже есть успешный пример. Гвинея — мировой лидер по залежам бокситов, из которых делают алюминий. И российская компания «Русал» не просто ведет добычу: за годы работы здесь она вложила больше 300 миллионов долларов в экономику Гвинеи — в инфраструктуру и здравоохранение.

Главу российского МИДа в Конакри глубокой ночью у трапа встречал его гвинейский коллега. Они тепло поприветствовали друг друга, над чем-то посмеялись.

Уже днем двустороннюю встречу с Сергеем Лавровым глава МИД Гвинеи начал с ностальгических воспоминаний об учебе в России. Сетовал, что стал забывать русский язык. С этим Лавров тоже предложил помочь.

Гвинею сейчас возглавляет президент переходного периода — генерал, который свергнул предыдущего лидера. Выступая на сессии ООН, Мамади Думбуя заявлял, что курс страны не будет придерживаться никаких других стран. С Лавровым они уже обсудили будущее взаимодействие.

В Гвинее открыты российским инвестициям, технологиям. И уверены, с нашей страной для них, наконец, возможно равноправное и плодотворнее сотрудничество.