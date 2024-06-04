Звезде «Уральских пельменей» Илане Дылдиной подкинули лезвие в туфли

Фото, видео: Instagram* / ilana7788; Telegram / ИЛАНА/ ilana778; 5-tv.ru

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Артистка поранила ногу незадолго до выхода на сцену.

Актриса Илана Дылдина, одна из постоянных участниц шоу «Уральские пельмени», поранила ногу, надевая туфли перед выступлением. Посмотрев в обувь повнимательнее, она обнаружила лезвие от канцелярского ножа — кто-то случайно и очень неудачно обронил его или специально подбросил. Артистка уверена, что недоброжелатель сделала это умышленно.

Команда юмористического шоу в ходе гастролей прибыла в Новосибирск. Незадолго до выхода на сцену Дылдиной пришлось разуться из-за боли. Увидев лезвие, она была крайне озадачена. Как призналась актриса, подобные выходки ей доводилось наблюдать в театре — видимо, месть от коллег там явление регулярное.

«В театре было такое. Но на шоу… Ни разу!» — заявила Илана.

Илана Дылдина гадает, кто и за что мстит ей так жестоко. Instagram* / ilana7788

Дылдиной повезло, она отделалась небольшой раной на пальце ноги и испугом. Поклонники в комментариях потребовали проверок. Всех — от коллеги актрисы Ксении Корневой до персонала и стилистов. В первую очередь, считают подписчики, надо наказать костюмеров: даже если не они виновны в происшествии, работа выполнена безответственно, и артистка оказалась в опасности.

К зависти Дылдиной не привыкать. Она не только участвует в популярном юмористическом шоу и играет на театральной сцене, но и растет как драматическая киноактриса. Недавно на экраны вышел сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором Илана исполнила роль — пока второстепенную. Две истории сериала рассказывают о домашнем и сексуальном насилии и слабых местах системы правосудия.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему коллега Дылдиной Ксения Корнева внезапно разорвала помолвку.

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