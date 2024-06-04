Худо-бедно? Орлова впервые показала условия проживания свекрови

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певице пришлось оправдываться перед фанатами после поездки к матери богатого мужа.

Певица и телеведущая Ольга Орлова показала поклонникам в личном блоге кадры встречи со свекровью, которая живет в Магнитогорске.

Орлова вместе со своим мужем-миллионером решили навестить женщину, и фанаты были повергнуты в шок от того, как живет свекровь Орловой, на что обратило внимание издание 7Дней.ru. Поклонники певицы решили, что она и ее супруг не помогают пожилой родственнице: сами купаются в деньгах, а та живет очень скромно. Однако артистка заявила, что это ложь.

«Поверьте, всегда стараемся делать все возможное, чтобы облегчить жизнь родителям. Но люди старой закалки не хотят менять свой город, жизненный уклад и так далее. Мы хотели бы забрать ее в Москву, но мама не готова. Невозможно не считаться с ее желанием», — заявила Орлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что похоронившая певицу Жанну Фриске Ольга Орлова подробно рассказала о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Оказалось, что врачи держали под секретом состояние звезды на протяжении всего времени лечения даже от близких подруг.