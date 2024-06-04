Больная раком Кейт Миддлтон передала фокуснику странную записку: «Помогите»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Foto: Frank Sorge

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Поклонники переживают за принцессу Уэльскую, неужели она в опасности?

Борющаяся с онкологией принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, по мнению некоторых поклонников, может находиться в опасности. Тревога их связана и со сдержанными комментариями представителей королевской семьи Великобритании, и с рядом публикаций в соцсетях. В том числе, с постом известного фокусника Деррена Брауна.

Диагноз принцессы официально не разглашается, но многие эксперты, изучившие имеющуюся информацию, предполагают, что это рак толстой кишки. Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе, после чего начала лечение, включающее химиотерапию. По слухам, Кейт сильно изменилась внешне, так как старается не показываться на публике.

В последний раз Миддлтон появилась на рождественской службе в конце 2023 года. В марте 2024-го было объявлено о болезни. Представители семьи обещали, что принцесса вернется к своим обязанностям после Пасхи, но этого не произошло. Сейчас никаких прогнозов они не озвучивают. Недавно Кейт была замечена с родственниками на прогулке. Как утверждает фокусник Браун, за две недели произошла их встреча.

В личном блоге артист заявил, что увидел принцессу на мероприятии, и она попросила у него помощи. Якобы когда они здоровались, Миддлтон «прижала к его ладони крошечный листок», на котором было написано слово «помогите». Дворец сообщает, что любимице Великобритании нужно время для восстановления, а фанаты по-прежнему с волнением ждут подробностей. Сама Кейт от обращений к аудитории воздерживается.

Ранее, писал 5-tv.ru, британцев возмутил портрет Кейт Мидлотон на обложке нового номера журнала Tatler.