Баттл доярок: Самойлова утерла нос Бородиной
Самойлова вслед за Бородиной занялась доением козы
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* /Instagram* / samoylovaoxana, borodylia; 5-tv.ru
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Модель предпочла добыть молоко у козы, а телеведущая — у коровы.
Видимо, у звезд отечественного шоу-бизнеса начал зарождаться новый тренд. Вслед за телеведущей Ксенией Бородиной модель Оксана Самойлова тоже решила заняться доением животных. Только вот жена рэпера Джигана предпочла козу, а не корову. Видео с добычей молока знаменитость опубликовала в личном блоге.
Модель вместе с детьми приехала на ферму, где им устроили небольшую экскурсию и разрешили подоить животных. На видео Самойлова подчеркнула, что у нее неплохо получается это делать, даже с закрытыми глазами.
«Я умею доить коз! И дети тоже», — написала Самойлова.
Ее мама, комментируя происходящее, отметила, что ей казалось, что она родила принцессу, а в итоге модель прекрасно себя чувствует в роли доярки.
До этого подобное видео публиковала Ксения Бородина. Только она доила корову, а не козу. Телеведущая тоже чувствовала себя комфортно в этой роли. Она совсем не брезговала и даже не сняла свои дорогущие браслеты от престижного бренда.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Бородина доит корову.