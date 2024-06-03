Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Артист не мог попасть в страну с 2022 года.

Районный суд Кишинева отменил вынесенное ранее решение о запрете на въезд в Молдавию народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сказано в документе, опубликованном на едином портале судебных инстанций.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», — сказано в документе.

Однако на этом история может не закончится. В течение 30 дней решение можно обжаловать.

Въезд в страну артисту закрыли в 2022 году. Тогда молдавская оппозиционная партия «Шор» объявила о протестном митинге в Кишиневе, после которого должен был состояться концерт с участием Киркорова. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что правоохранители сорвали мероприятия, сославшись на то, что партия не предоставила документацию о звуковом оборудовании. После этого депутата обвинили в незаконном финансировании «Шор». Киркоров также должен был дать показания в ее защиту.

Для звезды запрет на въезд в Молдавию был особо обидным из-за того, что с этой страной его связывает очень многое. Именно там он начинал свою карьеру, а в 2018 году даже получил звание народного артиста республики от президента Молдавии Игоря Додона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров вновь сменил имидж.