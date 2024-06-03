«Я несу любовь и добро»: Бузова оправдалась за скандальный наряд в Уфе

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Знаменитость заявила, что на концерте действовало возрастное ограничение, а те, кому она не нравится, могли не смотреть на нее.

Ольга Бузова попыталась оправдаться за свой наряд на концерте в Уфе в День защиты детей, вызвавший возмущение зрителей излишней откровенностью.

В своем Telegram-канале звезда написала, что всегда тщательно готовится к выступлениям, а команда шьет для них новые наряды. При этом ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые, и на концерт в Уфе она, «не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе».

«Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — заявила Бузова.

При этом, по ее словам, будучи человек эмпатичным, она любит людей и всегда переживает, если кому-то плохо или некомфортно. Видимо, поэтому знаменитость все же сочла необходимым извиниться.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что образ Бузовой во время ее выступления в Уфе сочли провокацией в публичном поле. Звезду раскритиковали за неуместно откровенный наряд и сравнили ее выступление со скандальной «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой.