Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил машину с боеприпасами ВСУ под Угледаром

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Мобильные группы расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» нанесли ракетные удары по позициям ВСУ под Угледаром. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Так, расчет ПТРК прямым попаданием уничтожил машину противника с боеприпасами.

«Определенный момент удачи, конечно, присутствует, но, как правило, ракета приходит точно. Оператор смотрит в окуляр и маховичками доводит прямо до цели», — рассказал оператор ПТУР «Фагот».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.