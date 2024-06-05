Белла уже не та: как за 16 лет изменились актеры вампирской саги «Сумерки»

Фото: Кадр из х/ф «Сумерки». реж.: Кэтрин Хардвик, 2008г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спустя 16 лет после выхода первого фильма знаменитой киносаги ее главных героев не узнать: Белла стала бунтаркой, Джейкоб боролся с депрессией и лишним весом, а Эдвард обзавелся морщинами.

Одну из самых популярных киносаг 2000-2010-х годов «Сумерки» фанаты пересматривают по сей день. За жизнью и любовными страданиями вампиров и оборотней переживали миллионы зрителей. Популярнейшие романы Стефани Майер породили не менее яркую серию блокбастеров, рисовавших бессмертных в непривычном свете, а молодой Роберт Паттинсон сводил с ума юных поклонниц, которые мечтали оказаться частью этой истории.

Со дня выхода первых «Сумерек» режиссера Кэтрин Хардвик на экраны прошло 16 лет. Что же изменилось в жизни знаменитых актеров?

Кристен Стюарт

Кадр из х/ф «Сумерки «. реж.: Кэтрин Хардвик, 2008 г.; www.globallookpress.com / IMAGO / Clemens Niehausrussia

Кристен Стюарт сыграла Беллу Свон. Актриса исполнила роль 17-летней школьницы, которая влюбилась в красавчика-вампира Эдварда Каллена (Роберт Паттинсон). Примечательно, что кинороман перерос в отношения за пределами съемочной площадки. Пара была вместе до 2012 года.

Внешний образ актрисы сейчас сильно изменился: когда-то нежная и наивная девочка стала значительно брутальнее. Стюарт кардинально сменила имидж. Она продолжает сниматься в фильмах и весьма успешно, став первой американкой, которую удостоили почетной французской премии «Сезар». Также она получила номинацию на «Оскар» за роль принцессы Дианы.

Роберт Паттинсон

Кадр из х/ф «Сумерки». реж.: Кэтрин Хардвик, 2008 г.; Chris Pizzello / ТАСС

Знаменитый Эдвард Каллен. Этого красавчика морщинами не испортить. Когда-то юный и сексуальный «вампир» стал не менее привлекательным в зрелом возрасте.

Роберт Паттинсон по-прежнему играет в кино, демонстрируя актерский талант не только в кассовых картинах, но и в работах независимых режиссеров. Его не раз признавали одним из лучших молодых актеров Голливуда. На данный момент звезде 38 лет.

Тейлор Лотнер

Кадр из х/ф «Сумерки». реж.: Кэтрин Хардвик, 2008 г.; www.globallookpress.com / IMAGO / Faye Sadou

Тейлор Лотнер сыграл оборотня Джейкоба Блэка. Брутальный 18-летний актер с потрясающим рельефным торсом - он одним своим видом удерживал поклонниц у экрана. Неудивительно, ведь до кинокарьеры Лотнер был спортсменом.

После съемок в «Сумерках» актер перенес тяжелую депрессию, успел жениться, сильно располнеть и снова вернуться к прежней физической форме. Впрочем успешной кинокарьерой Лотнер похвастаться не может.

Билли Берк

Кадр из х/ф «Сумерки». реж.: Кэтрин Хардвик, 2008 г.; www.globallookpress.com / Billy Bennight

Билли Берк сыграл более 60 ролей. На его счету немало известных ролей, например, в сериалах «Девочки Гилмор» и «Карен Сиско», но «Сумерки» по-прежнему являются наиболее яркой страницей в его биографии. В вампирской саге он сыграл отца Беллы - простодушного, но милого - и этот образ вполне соответствовал настоящему Берку.

На публике звезда появляется не часто, о личной жизни старается не распространяться. Друзья называют его скрытным человеком.

Сегодняшний Билли Берк внешне ничем не хуже, чем 16 лет назад. Актер стал старше, но не старее. Складывается ощущение, что вампиры все же передали ему сверхспособности.

Питер Фачинелли

Кадр из х/ф «Сумерки. реж.: Кэтрин Хардвик, 2008 г.¬www.globallookpress.com / IMAGO/ Jeffrey Mayer/ JTM Photos

На счету Фачинелли немало сыгранных образов. Самыми известными его работами, не считая главы семейства Калленов в «Сумерках», стали роли в фильмах «Большая сделка», «Сильная женщина», «Клиент всегда мертв».

В 2020 году на экраны вышла детективная история «Час истины». Питер Фачинелли принял участие в ее создании в качестве сценариста и режиссера.

Спустя 16 лент после выхода первых "Сумерек" актер мало изменился внешне. Он дважды был женат. У него четверо детей.

Маккензи Фой

Кадр из х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». реж.: Билл Кондон, 2012 г. www.globallookpress.com / FS

Маккензи Фой исполнила роль малышки Ренесми, по сюжету дочери Беллы и Эдварда, когда ей было всего 11 лет. Тогда совсем юная актриса очаровала зрителей своей невероятной красотой.

Сейчас девушке уже 23 года и она по-прежнему обладает яркой внешностью. На ее счету более 15 фильмов. Не менее яркой ее работой стала главная роль в фильме «Щелкунчик и четыре королевства», вышедшем на экраны в 2018 году. Кроме того, девушка успешно развивается в модельном бизнесе. За ее плечами множество рекламных контрактов, в том числе для Barbie и Disney.

Эшли Грин

Кадр из х/ф «Сумерки». реж.: Кэтрин Хардвик, 2008 г.; www.globallookpress.com / FS

Эшли Грин сыграла сестру Эдварда Каллена, вампиршу-предсказательницу Элис. Впрочем, за роль в знаменитой киносаге актрису номинировали лишь на «Золотую малину».

Грин невероятно изменилась за прошедшие 16 лет. Худая девочка-подросток с мальчиковой стрижкой превратилась в изящную женщину.

Она построила достаточно успешную карьеру в модельном бизнесе, став лицом линии декоративной косметики Мark Cosmeticsс компании AVON и амбассадором бренда DKNY.

Не бросила Грин и актерскую карьеру, в 2012 году получив одну из главных ролей в телесериале канала ABC «Американские реалии», а также главную роль в фильме «Явление». Однако такой популярности, как Паттинсон и Стюарт звезда добиться не смогла, а после рождения ребенка переключила внимание на семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились актеры фильма «Зеленая миля» спустя 25 лет.