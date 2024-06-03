Президент Болгарии заявил о нарушении НАТО красных линий по Украине

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Конфликт переходит в стадию неконтролируемой эскалации, считает Румен Радев.

Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за нарушения красных линий Западом. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, слова которого приводит национальное телевидение.

По мнению болгарского лидера, до сих пор неконтролируемую эскалацию сдерживали две красные линии: ограничение географических рамок конфликта территорией Украины и недопущение прямого столкновения войск НАТО и России. Однако сейчас они пресечены, констатировал Радев.

«С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже нарушены», — подчеркнул он.

По словам Радева, он планирует озвучить свою позицию по ситуации на Украине на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Эту встречу президент Болгарии назвал «экзистенциальной» и не похожей на другие.

На днях Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

При этом США не одобрили применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, опасаясь прямого конфликта с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне допускают увеличение дальности ударов их оружием по территории РФ со временем.