Белоусов впервые участвовал в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Министр не был произведен в генералы и сохраняет гражданский чин действительного государственного советника 1-го класса.

Министр обороны Андрей Белоусов впервые принял участие в совещании Совета Безопасности. Ранее его фамилии не было в списке участников таких мероприятий.

На заседании, проходившем в формате видеоконференции, Белоусов появился на фоне флагов России и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах.

Глава военного ведомства не был произведен в генералы и сохраняет гражданский чин действительного государственного советника 1-го класса, соответствующий воинскому званию генерала армии.

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ связано с растущими расходами на военную составляющую. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время представления нового министра командующим войсками военных округов.

По мнению политических экспертов, от Белоусова ждут повышения эффективности военного ведомства и развития военно-технической сферы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о приоритетных задачах Минобороны России, которые озвучил новый глава ведомства Андрей Белоусов.