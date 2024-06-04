«Мамина копия»: Полина Гагарина показала повзрослевшую дочь Мию

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Подписчиков певицы восхитила красота девочки.

Дочь российской певицы Полины Гагариной Мия завершила обучение в детском саду. Видео с утренника певица опубликовала в личном блоге, а подписчики отметили красоту девочки, на что обратил внимание издание 7Дней.ru.

«Мы с Миюшей официально выпустились из детского сада! И в новом учебном году мы станем первоклассниками! Берегите и любите своих малышей», — подписала Гагарина публикацию.

Полина Гагарина с дочкой. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поклонники артистки прокомментировали природную красоту подрастающей наследницы.

«Какая куколка! Такая милая, очаровашка. С выпуском, удачи Миюше во всем и всегда, пусть у нее будут верные друзья»;

«Мамина копия»;

«Очень похожа на маму, такая же артистичная и со своей харизмой», — пишут поклонники под видео.

Полина Гагарина воспитывает дочь Мию, которую родила в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Также певица растит 16-летнего сына от предыдущего мужа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарину заподозрили в воссоединении с Исхаковым из-за поведения на дне рождения дочери.