Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Фото: www.globallookpress.com / Carlos Santiago

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Кандидат от правящей партии обошла конкурентов более чем на 30% голосов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от правящей мексиканской партии Morena Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что Мексика — это традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе.

Также Шейнбаум поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что с новым руководством российско-мексиканские отношения продолжат развиваться и получат новый импульс.

Сама 61-летняя Шейнбаум ранее объявила о своей победе на выборах президента Мексики, выступая в штабе перед журналистами и сторонниками. Она заявила, что предварительные результаты голосования показывают ее отрыв в борьбе за кресло главы республики в 30%. Также Шейнбаум обратилась к гражданам страны, поблагодарив их за поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли женщина-президент изменить ситуацию в Мексике.