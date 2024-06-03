В Чувашии проверяют инцидент с «раздеванием» учениц на ЕГЭ
Прокуратура Чувашии проверит данные о досмотре школьниц перед ЕГЭ в селе Яльчики
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Региональное министерство образование назначило служебное разбирательство после скандала.
Прокуратура Чувашии проводит проверку инцидента с «раздеванием» учеников перед сдачей ЕГЭ в селе Яльчики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
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«Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц и примет меры в случае подтверждения фактов нарушений.
Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, в свою очередь, сообщил журналистам о назначении проверки.
Аналогичный скандал ранее произошел в Воронеже. Там выпускники пожаловались родителям, что перед ЕГЭ сотрудники школы якобы заставляли раздеваться до нижнего белья тех, на кого среагировал металлодетектор.
Сейчас скандал с раздеванием школьников изучают в Следственном комитете и прокуратуре. Также он стал предметом обсуждений в Госдуме. Там собираются дополнить регламент проведения экзаменов и озвучить первые изменения после того, как завершится ЕГЭ в этом году.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чего не имеют права делать проверяющие на сдаче ЕГЭ.