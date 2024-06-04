В зоне риска: для каких пород собак жара особенно опасна

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Как можно облегчить состояние своих питомцем в летний период?

Длинношерстным собакам, которые не успели перелинять к лету, высокую температуру на улице переносить особо тяжело. Об этом рассказала биолог Марина Татаренко. По словам эксперта, летом особенно тяжело переносят жару собаки темного окраса.

«Очень шерстяные собаки, которые к лету не перелиняли, имеют не защитную шерстяную воздушную подушку, а шубу, которая усугубляет перегрев. Однако очень короткая гладкая шерсть также относит собаку в зону риска, как и темный окрас, который усиливает нагрев», — разъяснила биолог в беседе с NEWS.ru.

Марина Татаренко также посоветовала не выгуливать в жару слишком долго питомцев с избыточным лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тех, кто с жарой сталкивается впервые в своей жизни.

«Нельзя оставлять собак в машине без кондиционера. Длительные прогулки с собаками лучше совершать в прохладу», — напомнила специалист.

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