На Украине автомобиль с военкомами сбил мужчину на велосипеде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt; Telegram; 5-tv.ru

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Сотрудники ТЦК свирепствуют по всей стране, а их «воронки» одним своим видом наводят ужас на граждан.

Автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сбил мужчину на велосипеде во Львовской области Украины. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно мужчину на велосипеде и догоняющий его черный минивэн. Поравнявшись с велосипедистом, автомобиль резко подрезает его, отчего мужчина падает вместе со своим двухколесным транспортом. При этом сам минивэн съезжает в глубокую канаву возле проезжей части.

На этом погоня не заканчивается. Велосипедист вскакивает на ноги и бросается наутек. Выбравшийся из машины военком делает попытку его догнать, однако быстро понимает, что пешком за спортсменом не угнаться, и останавливается.

В конце мая сотрудник львовского ТЦК Владимир Гренюх в интервью «Эспрессо» заявил, что только 2% получивших повестку мужчин приходят добровольно.

На остальных украинские военкомы устраивают в буквальном смысле облавы. Сотрудники ТЦК свирепствуют по всей стране, а их «воронки» с белыми крестами стали настоящим кошмаром для граждан. Излюбленные места охоты военкомов — торговые центры, кинотеатры, остановки общественного транспорта.

Такая ситуация на Украине с 18 мая, когда вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом в нем не предусмотрено положение о демобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинских призывников отлавливают, словно бродячих собак.