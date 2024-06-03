Лоза жизни: в Крыму посадили новые сорта винограда

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Первый урожай будет собран приблизительно через 3-4 года.

В Крыму появится еще один виноградник «Массандры». Почва там каменистая, казалось бы, для сельского хозяйства не особо пригодная. Но виноделы уверены в успехе. Говорят, виноград, выращенный в таких сложных условиях, получается с более ярким вкусом и ароматом.

Возделывать будут семь сортов. Какими новинками обещают пополнить винную карту, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Массандра» — бескрайние виноградники, в окружении цветущих маков и крымских гор. Специальная посадочная машина аккуратно вспахивает землю и ровными рядами погружает молодые саженцы в почву. Только за сутки она высаживает больше десяти тысяч лоз.

«Очень, очень хорошая зона. Тщательно был проведен анализ почвы. Посадили мы около 60 гектаров здесь в прошлом году. Здесь, в частности, будет выпущен очень перспективный и очень хороший виноград для производства белых, игристых и сухих вин», — рассказывает директор филиала «Судак» АО «ПАО «Массандра» Александр Подарцев.

«Массандра» — одно из старейших предприятий в стране. Коллекция вин является крупнейшей в мире. C каждым годом завод ставит новые цели. Увеличивают площадь виноградников, закупают оборудование, выпускают новые марки вина.

«Последний год выпуск сухих вин расширялся и будет расширяться, потихоньку идет техническое перевооружение, позволит вывести на качественно новый уровень и в 2024 году, я думаю, будут новинки из урожая 2023 года. Мы сможем порадовать новыми и очень удачными образцами и белых и выдержанных красных вин», — говорит генеральный директор АО «ПАО «Массандра» Владимир Масловский.

В этом году «Массандра» празднует 130 лет со дня основания. И в честь этого события закладывается особый виноградник в подразделении «Холодовка». Высаживаются в основном белые сорта — Рислинг, Шардоне, Пино Блан, Пино-гри — около семи видов. Погода в этой части района полуострова идет только на пользу. Почва каменистая, казалось бы, непригодная для сельского хозяйства, но не для виноделия.

«На таких сложных условиях получается более насыщенный виноград более яркий вкус, более мощная ароматика. Он будет менее разбавлен водой», — отмечает главный агроном филиалов «Судак» и «Холодовка» АО «ПАО «Массандра» Артур Климов.

Ирина Онищенко помнит, как в детстве собирала здесь виноград. Работали на полях всей семей. Больше 30 лет эти земли были в запустении. Однако сейчас они снова дают урожай.

«Я очень рада, что у нас возрождаются виноградники. Не надо ехать куда-то работать. У меня родители работали здесь в совхозе, отец был на тракторе гусеничном, мама была на винограднике», — вспоминает виноградарь Ирина Онищенко.

Лозу привезли из лучших питомников мира. Виноградники «Массандры» простираются от Фароса до Судака. Это — самая восточная и самая засушливая часть. И это — идеальные условия. На площадке высажено пять сортов. Готовить будут сухие вина.

Линейка сухих вин — новое направление хозяйства. Каждая марка готовится по эксклюзивной рецептуре. Виноделы предпочитают автохтонные сорта. «Кокур-Сары Пандас» появилось здесь, на южных берегах Крыма. На этикетке — имена авторов.

«Ты несешь ответственность, это непросто. Но, это и мотивация делать лучше и лучше, как минимум не делать хуже», — считает главный инженер-технолог филиала «Судак» АО «ПАО «Массандра» Марлен Османов.

«Массандра» все-таки знаменита своими крепленными винами. В подвалы сухие вина пока не попадают. Тут каждый год на хранение отправляют, знаменитые и топовые позиции. Например, всеми любимый «Портвейн» — прошлом году заложили около трех тысяч бутылок.

Посмотреть на винное сокровище приезжают сотни туристов. В сезон отпусков легендарное предприятие — в списке обязательных объектов посещения.

«Мы здесь не были ни разу, очень любопытно и интересно посмотреть, откуда же, где же это сердце, из которого все разливается», — признается турист Татьяна Воробьева.

А разливает вино «Массандра» уже 130 лет. И с каждым годом завоевывает высшие награды и сердца миллионов людей.