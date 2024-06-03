Задержанные в Крыму диверсанты хотели подорвать авто офицера Черноморского флота

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Все они выполняли задачи ГУР и СБУ.

Сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. Задержаны пять человек. В числе их заданий было покушение на офицеров Черноморского флота, а также теракты на территории аэродрома и гражданских объектах. Причем друг о друге задержанные не знали! Как это возможно — расскажет корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

За этим мужчиной в серой куртке с черным рюкзаком сотрудники ФСБ вели слежку почти год. Ровно до этого момента. На кадрах видно, как в лесополосе объект наблюдения находит пакет, кладет его в портфель и идет на автобусную остановку. Там его уже встречают силовики.

В пакете была электроплита, набитая взрывчаткой. Задержанный севастополец должен был собрать самодельное взрывное устройство и установить рядом с аэродромом в поселке Кача, чтобы бомба уничтожила несколько противолодочных вертолетов Ка-27. Инструкцию он получал, как сам утверждает, от агента главного управления разведки Украины по имени Слава.

Задержанный житель Севастополя сотрудничал с главным управлением разведки Украины на протяжении двух лет. Ему даже позывной дали — Ментор. По началу он собирал и передавал информацию о передвижении российских войск. То же самое делал и еще один арестованный севастополец с позывным Миф.

«Позвонил человек. Представился Никита. Сказал, что он сотрудник ГУР. Поставил задачу фотографировать корабли, несущие калибры для обстрелов Украины. Фотографировать входящие и выходящие и скидывать ему», — уточнил задержанный с позывным «Миф».

Сотрудники ФСБ в итоге арестовали пятерых диверсантов. Все они выполняли задачи ГУР и СБУ. Исполнителей украинские спецслужбы выбирали тщательно. Каждый был противником специальной военной операции и согласился вести подрывную деятельность в Крыму и Севастополе. Среди завербованных были и двое бывших украинских военных, один из которых получил задачу ликвидировать высокопоставленного офицера Черноморского флота.

«Нашел машину, которую сфотографировали. Потом он позвонил и сказал, что сегодня будет ехать посылка. Он сказал, что там будет небольшая посылка. Мы должны были просто прикрепить к машине», — сообщил бывший контрактник украинской армии.

Тротил, взрывчатку, детонаторы и средства связи сотрудники ФСБ нашли во время обыска у каждого задержанного. Задание украинских спецслужб выполняли по разным причинам: кто-то за деньги, одному диверсанту вообще обещали переезд и лечение в Барселоне. Теперь всем грозит пожизненный тюремный срок за госизмену. Им предъявили обвинения по трем особо тяжким статьям.

Похожую группу диверсантов в Крыму задержали на прошлой неделе. Они по заданию СБУ должны были устроить диверсии на железной дороге. Но, как и в этом случае, были задержаны нашими силовиками с поличным.