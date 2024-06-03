Политолог Макаркин: Индия может отказаться от участия в саммите по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Все больше государств объявляют о нежелании участвовать в «мирной конференции» по урегулированию украинского конфликта.

Индия может отказаться от участия в конференции по Украине, намеченной на середину июня в Швейцарии. Такое мнение озвучил политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru.

«Сейчас идет речь о представительстве Индии, в каком формате будут они. Но, видимо, эта тема становится менее интересной, учитывая количество отказов. В Индии Моди (премьер-министр. — Прим. ред.) только что выиграл парламентские выборы», — рассуждает эксперт.

По мнению Макаркина, у Индии сейчас могут быть более важные, чем саммит по Украине, дела, связанные с формированием нового правительства.

Также политолог считает, что отсутствие на конференции президента США Джо Байдена может привести к отказам от участия в саммите других стран. На высшем уровне могут быть представлены европейские государства, но с другими странами дело обстоит сложнее, полагает Макаркин.

Моди 20 мая заявил, что Индия будет участвовать в конференции в Швейцарии, где будет представлять интересы стран Глобального Юга и их «дискурс о ситуации на Украине».

При этом премьер-министр не уточнил, примет ли он участие в саммите лично, но отметил: уровень представительства «будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее заявил, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Прописанные в ней требования российская сторона уже назвала неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные СМИ уже написали о провале попытки нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого закончился 20 мая, настроить страны Азии на поддержку Украины.