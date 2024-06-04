На руке написано: как по ладони мужчины распознать эгоиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Хиромант рассказал, какая линия выдаст нарцисса.

Хиромант Иван Громов рассказал, как при выборе мужчины не нарваться на самовлюбленного эгоиста. По словам эксперта, для этого достаточно обратить внимание всего на одну линию на ладони.

Если линия сердца на ладони мужчины – это ближайшая к пальцам — короткая и прямая без подъема наверх, а также заканчивается под средним пальцем, то это признак самовлюбленного мужчины.

«Вот этот знак буквально кричит о том, что мужчина — эгоист. И вы никогда не будете на первых ролях в его жизни», — пояснил Иван Громов.

Такой мужчина всегда и при любых ситуациях будет ставить себя на первое место, а женщина будет где-то «на затворках», рассказал хиромант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью хиромантии определить количество детей по линиям на ладони.