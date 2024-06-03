Французский наемник предстанет перед судом за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Наемника из Франции осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Мужчина примкнул в ряды националистов еще в феврале 2022 года.

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении французского наемника Куэсты Хьюго Джулиана, который участвовал в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ („Участие наемника в вооруженном конфликте“)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, наемник Хьюго Джулиан участвовал в боевых действиях в период с июля 2022 года по февраль 2024-го в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В зоне конфликта француз был в должности механика-водителя разведывательного отделения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» нашли в Париже. Полиция уже задержала предполагаемых организаторов акции.