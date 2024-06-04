Как распознать инсульт: четыре простых правила, которые могут спасти жизнь

Кардиолог Концедайло: распознать инсульт можно по онемению и кривой улыбке

Фото: www.globallookpress.com / Michael Eichhammer, via www.imag

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Для этого создано специальное правило «УДАР», указывающее на основные симптомы.

Инсульт — опасное и коварное явление, которое занимает одно из лидирующих мест в мире среди основных причин смертности и инвалидности. Какие симптомы указывают на заболевание, в беседе с изданием «Страсти», рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло.

Инсульт возникает из-за нарушения кровообращения в мозгу человека, которое происходит из-за закупорки сосудов или разрыва аневризмы. Они бывают двух видов: ишемический и геморрагический.

В зависимости от того, какой отдел мозга пострадал, у человека могут наблюдаться асимметрия лица, слабость в конечностях, онемение и нарушение чувствительности, а также спутанность или потеря сознания. Также среди симптомов — проблемы со зрением, сильная боль в голове и затылке, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, нарушение слуха, речи и координации и головокружение.

По словам врача, порой инсульт проявляется нетипично, из-за чего его легко спутать с другими заболеваниями, например, психическими расстройствами или даже алкогольным опьянением.

«Появление таких симптомов в большинстве случаев связано с нетипичной локализацией очага инсульта в мозге. В такой ситуации у человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация, эпилептические приступы, тревога, агрессия, безэмоциональность, отсутствие воли и мотивации, неконтролируемые приступы смеха или плача», — предупреждает специалист.

Концедайло советует обращать внимание на специально разработанное правило «УДАР», которое помогает легко запомнить самые частые признаки инсульта.

У — улыбка. При инсульте один из уголков рта во время улыбки опускается, а лицо становится перекошенным.

Д — движение. Если человек не может поднять руки, это свидетельствует о том, что одна из них ослаблена из-за инсульта.

А — артикуляция. В момент инсульта человек не сможет внятно и четко ответить на элементарные вопросы, например, как его зовут и из какого он города.

Р — решение. Если есть хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит незамедлительно звонить в скорую помощь.

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