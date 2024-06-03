«Они называли меня папой»: дочери Гоши Куценко приревновали его к кино-детям

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Насколько серьезно обиделись наследники заслуженного артиста России?

Дочери заслуженного артиста РФ Гоши Куценко приревновали его к детям из фильма «Непослушники». Об этом актер рассказал 5-tv.ru на премьере кинокартины.

По словам Куценко, у него сложились замечательные отношения с детьми, с которыми он играл в этом кино. Настолько, что даже стал для них еще одним отцом.

«Мы влюбились. Они называли меня „папа“. Я добавлял „кино-папа“», — пошутил актер.

Однако родные дочери артиста не захотели делить отца даже с ненастоящими детьми. Они сильно приревновали.

«Мои дочки ревновали. Когда я им присылал кадр из кино, они спросили: „Это кто?“. Я говорю „Это мои кино-дети“. Они мне сказали: „Что?“ Я говорю: „Мои кино-дети“», — засмеялся Куценко.

Из-за этого дочери не стали смотреть видео, которые им присылал отец. Они немного обиделись и таким образом устроили бойкот. Однако все равно собрались, чтобы посмотреть фильм, в котором снялся отец в необычном для амплуа священника, чтобы поддержать его.

«Да, я их жду не дождусь», — поделился актер.

По сюжету фильма отцу Анатолию, которого играет Куценко, необходимо перевоспитать четырех детей. Из-за своих плохих поступков они могли попасть в более страшное место, чем в детский дом. Священнику предстояло столкнуться со многими трудностями.

Но построить хорошие отношения как на картине, так и с юными актерами Куценко удалось благодаря многолетнему опыту отца для своих трех дочерей: Полины, Евгении и Светланы.

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