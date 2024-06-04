Явный перегрев: как спасти кошек и собак от жары летом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Мочить шерсть питомцев — не самая лучшая идея. Так вы сделаете только хуже.

Жаркое лето нередко доставляет неудобства домашним питомцам, которым для охлаждения нужна помощь заботливого хозяина. Как спасти маленьких друзей в беседе с KP.RU рассказали врач Людмила Коникова и президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалисты в один голос заявили, что мочить шерсть кошкам и собакам категорически нельзя — эффект бани обеспечен. Подставлять своих четверолапых друзей под кондиционеры и вентиляторы тоже не нужно. Необходимо обеспечить комфортную температуру внутри дома, например, приоткрыть шторы и форточки, а межкомнатные двери оставить открытыми. К этому стоит добавить влажные полотенца и охлаждающие коврики для самих питомцев.

«Можете оставить на полу влажное полотенце, чтобы питомец мог на нем лежать», — сказал Владимир Голубев.

Во время прогулок можно надеть на питомца охлаждающий жилет, в ином случае — прохладная бутылка с водой. Кондиционер тоже нужно использовать с осторожностью, большой контраст между температурой на улице и дома очень вреден для маленьких друзей. Идеальный вариант — разница от плюс пяти до плюс семи градусов.

«Снижение температуры станет благоприятным фактором для инфекций, так что рисковать не стоит», — подчеркнула Людмила Коникова.

Короткошерстные и «лысые» собаки тоже сильно страдают от прямых солнечных лучей. Эксперты порекомендовали надевать на питомца во время прогулки одежду, так хозяева смогут защитить своего друга от солнечного ожога. В виде дополнительной защиты можно использовать солнцезащитные кремы для животных и детей — все это поможет избежать волдырей и корочки на коже.

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