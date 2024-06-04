Потеряешь память и не сможешь ходить: насколько правдивы мифы о вреде наркоза

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Можно ли верить самым популярным слухам о последствиях анестезии?

Практически каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с хирургическими вмешательствами. Большая часть из них проводится под общим наркозом. Однако многие опасаются возможных побочных эффектов от его применения. Врач-анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Михаил Козиев в беседе с изданием aif.ru развеял шесть самых популярных мифов про наркоз.

Наркоз отнимает десять лет жизни

Устоявшийся миф о том, что наркоз может повлиять на продолжительность жизни, как утверждает специалист, ничем не обусловлен. Равно как и рассказы о том, что люди часто просто не просыпаются после анестезии. То же самое касается смертности при применении наркоза: количество летальных случаев в медицинской практике составляет всего один на десятки тысяч операций.

Осложнения после наркоза

В целом осложнения возникают лишь в 2-3% от общего числа операций, да и большая часть из них являются обратимыми. В процессе вмешательства врачи внимательно следят за показателями приборов, которые фиксируют параметры жизненно важных функций: артериального давления, пульса, электрокардиограммы, сатурации, глубины анестезии и показателей газообмена.

Проблемы с психикой

Когда препараты для наркоза только входили в обиход, их технология была несовершенной, из-за чего люди могли впадать во временные психозы, сопровождаемые галлюцинациями. Сегодня же анестетики прошли множество доработок и тестирований, благодаря чему пациенту обеспечено мягкое засыпание и легкое пробуждение. По словам Козиева, некоторые оперируемые даже рассказывают о приятных снах во время наркоза. К тому же, многие клиники прописывают специальные успокоительные, снимающие волнение и тревогу перед операцией.

Можно потерять память

Врач отмечает, что во время операции действительно могут возникнуть минимальные когнитивные нарушения. Однако они проходят практически сразу после пробуждения. Подобные проблемы чаще всего беспокоят пожилых людей с патологиями сосудов мозга, что зачастую объясняются банальным стрессом.

Влияние на печень и сердце

Раньше препараты действительно были гепатотоксичными и могли нанести вред внутренним органам. Но проблема осталась в прошлом. Современные аналоги гораздо безопаснее и способны вызывать только кратковременные изменения в давлении. В подобных случаях действенным методом купирование такого состояния, что позволяет избежать каких бы то ни было последствий.

Могут даже отняться ноги

Еще один миф говорит о том, что из-за спинальной анестезии у пациента могут отняться ноги. Врач напоминает, что сегодня ее применяют очень часто, будь то травматология, акушерство или урология. И при этом различные осложнения возникают лишь в 0,1% случаев.

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