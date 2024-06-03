Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

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Как протекает у нее болезнь?

Почетная императрица Японии Митико заразилась коронавирусом. Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на Агентство императорского двора.

Отмечается, что у 89-летней Митико только легкие симптомы инфекции — дискомфорт в горле и кашель. Сейчас она пребывает в Императорском дворце.

Бывший император страны восходящего солнца тоже сдал анализы на коронавирус, но у 90-летнего Акихито тест оказался отрицательным.

В январе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей вернуться к медицинским маскам и вакцинации от коронавируса. Все дело в стремительном росте числа заболевших по всему миру. В ВОЗ также напомнили, что в период с ноября по декабрь 2023 года число инфицированных выросло на 53%, если сравнивать с аналогичным периодом за 2022-й.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за отмены антиковидных ограничений в Японии фиксируют множество случаев заражения редкой и опасной бактериальной инфекцией — она вызывает некроз тканей.