Дезориентация, иллюзия, обмороки: что делать при головокружении
Людям с симптомом головокружения нужно обязательно пройти диагностику
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
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Неприятное состояние может быть симптомом многих болезней, которые необходимо вовремя предотвратить.
В медицинские учреждения все чаще обращаются люди с симптомом головокружения. Состояние дезориентации в пространстве может возникать по разным причинам, главное не оставлять его без внимания.
Обязательно нужна диагностика. Что конкретно нужно делать при постоянных головокружениях, рассказало агентство URA.RU.
Подготовка к врачу
- Обязательно зафиксируйте длительность головокружений, частоту их появления и обстоятельства, при которых неприятные симптомы появились;
- Запишите все принимаемые лекарства;
- Подумайте и подготовьте список вопросов врачу.
Посещение терапевта
- Не стесняйтесь подробно рассказывать о симптомах медику;
- Терапевт скорее всего направит вас на консультацию к узкопрофильным специалистам: неврологу, отоларингологу или кардиологу. Не игнорируйте эти рекомендации;
- Невролог должен оценить состояние центральной нервной системы. Отоларинголог проверит систему равновесия, связанную с ушами, а кардиолог проанализируют действие кровообращения:
Обследования
- УЗИ — первичное исследование для оценки состояния сосудов:
- МРТ — более точное исследование, которое способно выявить проблемы в структуре головного мозга;
После установления диагноза и начала лечения важно регулярно посещать врача для отслеживания динамики состояния и корректировки лечения при необходимости.
Для большей уверенности в точности диагноза можно обратиться к еще одному специалисту. Для того, чтобы минимизировать симптомы нужно поддерживать здоровый образ жизни.
А если состояние ухудшается, вызвать скорую помощь. Ведь головокружение может быть симптомом многих заболеваний, в том числе, тяжелых.
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